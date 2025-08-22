Быстров считает, что Денисов был прав в споре из-за зарплат Халка и Витцеля: «На сто процентов. Спаллетти мог погасить конфликт, но решил быстренько избавиться от этих русских»

Владимир Быстров вспомнил скандал после прихода в «Зенит» Халка и Акселя Витцеля.

В 2012 году «Зенит» купил Халка и Акселя Витцеля, после чего Игорь Денисов потребовал повысить зарплаты для российских игроков команды, что привело к конфликту с руководством петербургского клуба.

– Вернемся к Спаллетти, который, по вашим словам, сделал бы «Спартак» чемпионом. Что он мог сделать иначе в конфликте в «Зените» вокруг зарплат Халка и Витцеля?

– Он мог погасить этот конфликт и разобраться. А вместо этого решил под такое дело быстренько избавиться от этих русских и побеждать с Халком и Витцелем. Но просчитался – все оказалось не так просто.

– Вы говорили, что не знаете человека порядочнее Игоря Денисова. Он и в той ситуации в Самаре был прав?

– Да. На сто процентов. Потому что все изнутри знали эту ситуацию. И когда Гарик при всех на собрании команды спросил Спаллетти: «Было это или нет?» Естественно, того, что выдал клуб, не было. После этого всем стало все ясно, – сказал экс-полузащитник «Зенита», «Спартака » и других клубов.