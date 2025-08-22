«Акрон» поздравил Дзюбу с 37-летием: «Легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле»

«Акрон» поздравил Артема Дзюбу с 37-летием.

«С днем рождения, Артем!

Сегодня свой праздник отмечает легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле – Артем Дзюба .

Желаем крепкого здоровья, железной удачи и новых свершений как в игре, так и за ее пределами», – говорится в сообщении «Акрона ».

Дзюба выступает за тольяттинский клуб с 2024 года. Со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь .