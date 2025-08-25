«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года

Тайлер Диблинг стал игроком «Эвертона».

Клуб из Ливерпуля объявил о трансфере вингера «Саутгемптона ». Стороны заключили контракт на 4 года.

По информации The Athletic, сумма сделки составила 35 миллионов фунтов. Также предусмотрены бонусные выплаты в размере 5 млн фунтов.

В прошлом сезоне АПЛ Диблинг провел 33 матча и забил 2 гола. Статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь .

Фото: https://www.evertonfc.com/