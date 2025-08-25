«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли

«Ювентус» и «ПСЖ» обсуждали Лукаса Бералдо.

Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, туринский клуб обсуждал с «ПСЖ » возможный переход Лукаса Беральдо.

21-летний бразильский защитник рассматривается как вариант на случай ухода Ллойда Келли , но пока клубы не обсуждали конкретные предложения.

В прошлом сезоне Бералдо провел за парижан 25 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.