«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
«Ювентус» и «ПСЖ» обсуждали Лукаса Бералдо.
Как сообщает журналист Джованни Альбанезе, туринский клуб обсуждал с «ПСЖ» возможный переход Лукаса Беральдо.
21-летний бразильский защитник рассматривается как вариант на случай ухода Ллойда Келли, но пока клубы не обсуждали конкретные предложения.
В прошлом сезоне Бералдо провел за парижан 25 матчей в чемпионате Франции и забил 1 гол.
Увольнять ли Семака?44100 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Джованни Альбанезе в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости