Экитике забил во всех трех матчах за «Ливерпуль». Сегодня – «Ньюкаслу»

Юго Экитике забил во всех трех матчах за «Ливерпуль».

Сегодня 23-летний нападающий поразил ворота «Ньюкасла » в игре 2-го тура АПЛ (2:0, второй тайм). Ранее он забивал «Кристал Пэлас» в Суперкубке Англии (2:2, пен. 2:3) и «Борнмуту» в чемпионате (4:2).

Таким образом, француз отличался голами во всех трех официальных матчах после перехода в английскую команду из «Айнтрахта». Подробную статистику Экитике можно найти здесь .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.