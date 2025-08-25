«Пэлас» могут наказать за баннер фанатов с изображением Маринакиса. На нем владелец «Фореста» приставил пистолет к голове Гиббс-Уайта и держит портфель с надписью «Мафиянакис»

Фанаты «Пэлас» показали оскорбительный баннер в адрес владельца «Ноттингема».

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование после того, как фанаты «Кристал Пэлас » развернули баннер с изображением владельца «Ноттингем Форест» Эвангелоса Маринакиса, где тот приставил пистолет к голове полузащитника Моргана Гиббса-Уайта.

Это произошло во время матча «Кристал Пэлас» – «Ноттингем Форест» (1:1) во 2-м туре АПЛ в воскресенье.

FA рассматривает возможное наказание, поскольку существуют строгие правила в отношении баннеров с оскорбительными надписями, политическими или провокационными лозунгами.

На баннере была надпись, которую произносил нарисованный Гиббс-Уайт: «Господин Маринакис не причастен к шантажу, договорным матчам, торговле наркотиками или коррупции!»

Кроме того, на баннере в руках у Маринакиса изображен портфель с надписью «Мафиянакис».

Сообщается, что в «Форест» были возмущены тем, что «Пэлас» не предпринял более строгих мер, чтобы предотвратить появление баннера во время матча, рассматривая это как проявление ксенофобии. Клуб считает, что руководство «Пэлас» могло сделать больше, чтобы предотвратить подобные акции болельщиков.

Также во время матча с трибун скандировали: «На хрен УЕФА и на хрен Маринакиса».

Напомним, ранее УЕФА не разрешил «Кристал Пэлас », выигравшему Кубок Англии, участвовать в Лиге Европы из-за «Лиона» – до июня у них был один владелец, Джон Текстор. «Орлов» перевели в Лигу конференций, а «Ноттингем Форест » в Лигу Европы.