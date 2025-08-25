Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
Вячеслав Колосков против перехода Эдуарда Сперцяна в Чемпионшип.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» получил предложение от «Саутгемптона» о трансфере капитана команды.
«Эдуард сам должен решить, что и как делать с карьерой – это его личное дело, никто не вправе вмешиваться. Считаю, что он созрел для игры за границей.
Никто его не провожает, Эдуард – украшение нашего чемпионата. Конечно, я против, чтобы он ехал во второй дивизион чемпионата Англии.
Если и уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, в хороший клуб, который ставит перед собой высокие цели и задачи, а не в Чемпионшип», – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
