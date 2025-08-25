Бабаев о возможной натурализации легионеров ЦСКА: «Делать это только из-за лимита мы не будем. Нужно понимать, что игрок с тобой надолго, как Марио»
В ЦСКА ответили на вопрос о возможной натурализации легионеров.
«Могут ли легионеры ЦСКА получить российские паспорта? Мы были одними из первопроходцев в этом вопросе. Марио Фернандес долго защищал цвета национальной сборной, и делал это успешно.
Получение паспортов возможно, но делать это только из-за лимита мы не будем. Нужно понимать, что игрок с тобой надолго, как Марио, а не для того, чтобы на год решить проблему лимита.
Были ли разговоры с Мойзесом по поводу паспорта? Нет, таких разговоров не было», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Увольнять ли Семака?44100 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости