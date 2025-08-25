  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Де Брюйне о богатстве: «Оно многое меняет, было бы лицемерием утверждать обратное. Жена часто остается одна с тремя детьми – это обратная сторона медали. Стараюсь воспитывать детей правильно»
Де Брюйне о богатстве: «Оно многое меняет, было бы лицемерием утверждать обратное. Жена часто остается одна с тремя детьми – это обратная сторона медали. Стараюсь воспитывать детей правильно»

Кевин де Брюйне рассказал, как его жизнь изменилась, когда он стал богатым.

– Какой была ваша семья?

– Моя мать была домохозяйкой, отец работал на фабрике, ничего особенного. В 14 лет я ушел из дома, чтобы переехать на другой конец Бельгии и жить в приемной семье, просто чтобы играть в футбол. Для них это было трудное решение; теперь, как отец, я понимаю. Если мой сын через несколько лет попросит уехать, это будет нелегко. Сегодня мой папа работает со мной, помогая с инвестициями.

– Что изменилось в вашей жизни после того, как вы разбогатели?

– Многое, было бы лицемерием утверждать обратное. Играть в футбол, быть в центре внимания, зарабатывать много денег – это меняет все. Даже окружающую среду, и это обратная сторона медали. Например, моя жена часто остается дома одна с тремя детьми, это нелегко.

Мы живем не на том уровне, что обычные семьи, но я стараюсь правильно воспитывать своих детей. Очевидно, что сейчас они не понимают разницы между нашим [нынешним] образом жизни и тем, который был у нас с женой в юности. Однажды им придется ее понять, – сказал полузащитник «Наполи». 

