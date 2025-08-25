Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Исака: «Над клубом постоянно висит туча. Когда игрок не хочет быть в команде, это может стать кошмаром. Александер хочет выиграть ЛЧ»

Джейми Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Александера Исака.

Ранее «Ньюкасл» не продал нападающего «Ливерпулю» за 110 млн фунтов и бонусы. Форвард отказывается играть за «сорок» и тренироваться с командой. Футболист опубликовал заявление , в котором указал на некое обещание клуба, которое было «нарушено».

«Такое ощущение, что [у «Ливерпуля»] нет кандидатов, кроме Исака. Я не думаю, что он будет поддерживать уровень так же долго, как Мохамед Салах . Я думаю, «Ньюкаслу » следует продать Исака – над клубом постоянно висит туча. У нас в «Ливерпуле » была такая же ситуация с Торресом : он не хотел быть там, но в итоге остался.

Исак – игрок, который хочет выиграть Лигу чемпионов. Когда в команде есть игрок, который не хочет быть там, это может стать настоящим кошмаром», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.