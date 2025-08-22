  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Титов о Соболеве в «Зените»: «У меня был клубный патриотизм – не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника. При этом не имею права судить Александра, Дзюбу, Быстрова»
75

Титов о Соболеве в «Зените»: «У меня был клубный патриотизм – не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника. При этом не имею права судить Александра, Дзюбу, Быстрова»

Егор Титов высказался о негативном отношении фанатов «Спартака» к Александру Соболеву.

Форвард «Зенита» сравнял счет в матче 5-го тура РПЛ с красно-белыми (2:2).

Соболев столкнулся с давлением и провокациями как во время матча, так и после. Понимаете, как играть в таких условиях?

— В моей карьере такого просто быть не могло — у меня был клубный патриотизм. Я не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника. 

При этом не скажу, что для меня это неприемлемо. Мы проживаем одну жизнь, а футбольная длится всего 10-15 лет, за которую нужно обеспечить себя, семью. Не имею права судить Соболева, Дзюбу, Быстрова. Если им принесло это пользу — значит, так должно и быть, – сказал экс-хавбек «Спартака».

Увольнять ли Семака?23150 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЕгор Титов
logoСпартак
logoЗенит
logoВладимир Быстров
logoАртем Дзюба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Форвард уровня Соболева должен забивать много в РПЛ. Он приблизится к цифре 20». Радимов о зенитовце
2520 августа, 07:29
Быстров о том, что фанаты «Спартака» совали Соболеву деньги: «Это нормальная практика. Мне свиные головы кидали, в петле повешенным изображали»
3120 августа, 06:21
Быстров о Соболеве: «Верни сейчас Кержакова, он забьет больше. Игры нет! В «Зените» тяжело не забивать, его 2-3 гола – не показатель, что он вышел на уровень»
619 августа, 13:23
Главные новости
Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»
115 минут назад
«Динамо» и Лаксальт расторгли контракт по согласию сторон. Уругваец сыграл 78 матчей за команду
1516 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле» и Исаке: «Если предложат больше 130 млн фунтов, это перебор. Пора думать о плане Б. Слот не сможет защищать титул с тремя профильными игроками атаки»
1330 минут назад
Руни против проведения матчей национальных турниров за границей: «Неправильно отнимать игру у фанатов исключительно из-за денег»
747 минут назад
«Ноттингем» может уволить Нуну. У тренера и владельца клуба возникло недопонимание из-за трансферов (Маттео Моретто)
1952 минуты назад
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
13сегодня, 08:24
Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»
42сегодня, 08:15
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
46сегодня, 08:13
Александр Медведев: «Натурализация легионеров не связана с лимитом. Необходимо желание футболистов»
37сегодня, 08:07
«Акрон» поздравил Дзюбу с 37-летием: «Легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле»
13сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о Соболева и фанатах «Спартака»: «Все равно с Fan ID пьяные люди приходят. Начинают орать: иди возьми деньги, мразь – очень некрасиво»
5 минут назад
Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»
217 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» по игре еще никому не уступил в этом сезоне. Не нравится, что слова об отставке Станковича начали звучать после первого матча»
825 минут назад
Хвича не сыграет с «Анжером». У вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт
34 минуты назад
«Вест Хэм» может арендовать защитника «Барселоны» Форта. Клубы ведут активные переговоры
238 минут назад
Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
252 минуты назад
Матич перейдет в «Сассуоло». 37-летний хавбек подпишет контракт по схеме «1+1»
4сегодня, 08:26
Дзюба о 37-летии: «Горжусь, что не потерял любовь к футболу. Соблазны сбавить обороты подождут, я хочу еще соревноваться»
2сегодня, 08:25
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
2сегодня, 08:17
Стример Мэддисон: «Как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер»
9сегодня, 08:15