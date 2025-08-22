Титов о Соболеве в «Зените»: «У меня был клубный патриотизм – не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника. При этом не имею права судить Александра, Дзюбу, Быстрова»
Егор Титов высказался о негативном отношении фанатов «Спартака» к Александру Соболеву.
Форвард «Зенита» сравнял счет в матче 5-го тура РПЛ с красно-белыми (2:2).
— Соболев столкнулся с давлением и провокациями как во время матча, так и после. Понимаете, как играть в таких условиях?
— В моей карьере такого просто быть не могло — у меня был клубный патриотизм. Я не мог перейти из «Спартака» в стан принципиального соперника.
При этом не скажу, что для меня это неприемлемо. Мы проживаем одну жизнь, а футбольная длится всего 10-15 лет, за которую нужно обеспечить себя, семью. Не имею права судить Соболева, Дзюбу, Быстрова. Если им принесло это пользу — значит, так должно и быть, – сказал экс-хавбек «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
