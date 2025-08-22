Фернандес из «Динамо» восстановился от травмы. Защитник пропустил 3 матча в РПЛ
Роберто Фернандес сообщил, что вернулся в строй после травмы.
Защитник «Динамо» получил повреждение в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0), пропустив три игры.
«Я возвращаюсь после трех тяжелых недель восстановления от травмы. Я провел только две тренировки с командой, но сейчас я чувствую себя хорошо.
Решение о том, выпускать ли меня на матч [с «Пари НН»], будет принимать главный тренер», — сказал Фернандес.
Увольнять ли Семака?23140 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
