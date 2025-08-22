«Спартаку» отказали в трансфере Касереса из «Америки». Защитник сборной Уругвая может перейти в «Ипсвич»
«Спартак» не смог приобрести центрального защитника «Америки» Себастьяна Касереса.
Красно-белые делали предложение о трансфере 26-летнего игрока сборной Уругвая, но мексиканский клуб ответил отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, предложение по Касересу сделал «Ипсвич» из Чемпионшипа, переговоры продолжаются.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
