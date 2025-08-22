  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартаку» отказали в трансфере Касереса из «Америки». Защитник сборной Уругвая может перейти в «Ипсвич»
9

«Спартаку» отказали в трансфере Касереса из «Америки». Защитник сборной Уругвая может перейти в «Ипсвич»

«Спартак» не смог приобрести центрального защитника «Америки» Себастьяна Касереса.

Красно-белые делали предложение о трансфере 26-летнего игрока сборной Уругвая, но мексиканский клуб ответил отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, предложение по Касересу сделал «Ипсвич» из Чемпионшипа, переговоры продолжаются.

Увольнять ли Семака?23140 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoСебастьян Касерес
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoвысшая лига Мексика
logoчемпионшип
logoАмерика
logoИпсвич
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» интересуется защитником сборной Уругвая и «Америки» Касересом (Metaratings)
4218 июля, 12:19
Нуньес отстранен на 5 матчей сборной Уругвая за стычку с фанатами Колумбии на Кубке Америки. Бентанкур дисквалифицирован на 4 игры, Хименес, Оливера и Араухо – на 3
2528 августа 2024, 17:26
Главные новости
Быстров о штрафах за кричалку «Зенит – позор российского футбола»: «Все равно. От КДК адекватного решения не добиться. Они прикрываются регламентом, если он не устраивает – переписывают»
113 минут назад
«Динамо» и Лаксальт расторгли контракт по согласию сторон. Уругваец сыграл 78 матчей за команду
1414 минут назад
Каррагер о «Ливерпуле» и Исаке: «Если предложат больше 130 млн фунтов, это перебор. Пора думать о плане Б. Слот не сможет защищать титул с тремя профильными игроками атаки»
1028 минут назад
Руни против проведения матчей национальных турниров за границей: «Неправильно отнимать игру у фанатов исключительно из-за денег»
745 минут назад
«Ноттингем» может уволить Нуну. У тренера и владельца клуба возникло недопонимание из-за трансферов (Маттео Моретто)
1950 минут назад
Генич о Соболеве: «Стал мемом, создалось ощущение, что он Буратино. На самом деле это высококлассный игрок. Бывают проблемы с реализацией, но у кого их нет? У Сергеева?»
13сегодня, 08:24
Быстров об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Нас хотели разделить. Слишком много было завистников, прихлебателей. Я не девочка, чтобы обижаться. Сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на!»
40сегодня, 08:15
Президент «Сьона» о Миранчуке: «В швейцарском футболе нужно много бегать, особенно при возвращении в оборону. Для Антона это было в новинку»
46сегодня, 08:13
Александр Медведев: «Натурализация легионеров не связана с лимитом. Необходимо желание футболистов»
35сегодня, 08:07
«Акрон» поздравил Дзюбу с 37-летием: «Легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле»
13сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о Соболева и фанатах «Спартака»: «Все равно с Fan ID пьяные люди приходят. Начинают орать: иди возьми деньги, мразь – очень некрасиво»
3 минуты назад
Тренер «Саутгемптона» о Сперцяне: «Все идет медленно. У всех свои намерения, вести переговоры сложно»
215 минут назад
Александр Мостовой: «Спартак» по игре еще никому не уступил в этом сезоне. Не нравится, что слова об отставке Станковича начали звучать после первого матча»
823 минуты назад
Хвича не сыграет с «Анжером». У вингера «ПСЖ» небольшой мышечный дискомфорт
32 минуты назад
«Вест Хэм» может арендовать защитника «Барселоны» Форта. Клубы ведут активные переговоры
236 минут назад
Дмитрий Кириченко: «Ничего не вижу в футболе «Спартака». Команда сильно зависит от несолидных эмоций Станковича. Отсюда удаления»
250 минут назад
Матич перейдет в «Сассуоло». 37-летний хавбек подпишет контракт по схеме «1+1»
459 минут назад
Дзюба о 37-летии: «Горжусь, что не потерял любовь к футболу. Соблазны сбавить обороты подождут, я хочу еще соревноваться»
2сегодня, 08:25
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
2сегодня, 08:17
Стример Мэддисон: «Как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер»
9сегодня, 08:15