«Спартак» интересуется защитником сборной Уругвая и «Америки» Касересом (Metaratings)

«Спартаку» интересен Себастьян Касерес.

По информации Metaratings.ru, 25-летний защитник сборной Уругвая и мексиканской «Америки» является одним из вариантов усиления позиции центрального защитника для красно-белых.

На Transfermarkt игрок оценивается в 5 млн евро.

Со статистикой Касереса можно ознакомиться здесь .