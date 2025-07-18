«Спартак» интересуется защитником сборной Уругвая и «Америки» Касересом (Metaratings)
«Спартаку» интересен Себастьян Касерес.
По информации Metaratings.ru, 25-летний защитник сборной Уругвая и мексиканской «Америки» является одним из вариантов усиления позиции центрального защитника для красно-белых.
На Transfermarkt игрок оценивается в 5 млн евро.
Со статистикой Касереса можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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