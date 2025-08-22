2

«Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в 1/2 финала Кубка лиг 27 августа

«Интер Майами» сыграет дома с «Орландо Сити» в 1/2 финала Кубка лиг.

Игра пройдет 27 августа.

Победитель матча встретится в финале с победителем пары «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс».

В 1/4 финала «Интер Майами» обыграл «Тигрес» (2:1), а «Орландо» одолел «Толуку» (0:0, 6:5 по пен.).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
