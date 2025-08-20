Суарес хочет завершить карьеру вместе с Месси: «Мы говорим об этом много лет. Но каждый из нас примет правильное для себя решение»
Луис Суарес заявил о желании завершить карьеру одновременно с Лионелем Месси.
Контракты обоих футболистов с «Интер Майами» истекают в конце 2025 года.
«Думаю, мы оба уже достаточно взрослые люди, и каждый из нас примет правильное для себя решение, думая о том, что будет лучше для него лично.
Что касается меня, я не могу сказать наверняка, но мне хотелось бы завершить карьеру вместе с ним, потому что мы уже много лет говорим об этом. И это может произойти, это возможно. Но это также зависит от продления наших контрактов, и каждый из нас примет правильное решение в нужный момент», – сказал нападающий «Интер Майами».
Увольнять ли Семака?10723 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости