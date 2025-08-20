ЦСКА согласовал трансфер Бельтрана за 12 млн евро с «Фиорентиной», но сторона игрока затягивает сделку ради перехода в «Зенит». Армейцы дали форварду сутки на принятие решения (Иван Карпов)

Лукас Бельтран откладывает решение о переходе в ЦСКА.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб уже согласовал трансфер 24-летнего нападающего за 12 миллионов евро с «Фиорентиной», но сторона игрока затягивает сделку, привлекая большое количество посредников. Утверждается, что представители аргентинца намерены добиться трансфера в «Зенит ».

Армейцы дали окружению футболиста сутки на принятие решения. После этого ЦСКА либо заключит с Лукасом соглашение, либо откажется от трансфера.

Если москвичи выйдут из переговоров, а «Зенит» в них не включится, у Бельтрана останется один вариант продолжения карьеры – переход в «Верону» на правах аренды.

В прошлом сезоне Серии А форвард провел 33 матча, отличившись 5 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь .