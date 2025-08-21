97 человек задержаны после беспорядков на матче «Индепендьенте» и «Универсидада», из них 3 женщины и 5 несовершеннолетних. Пятеро госпитализированы, один в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения

Посол Чили в Аргентине рассказал о деталях беспорядков на Кубке Судамерикана.

«Индепендьенте» принимал «Универсидад де Чили» в ответном матче 1/8 финала турнира. Первая игра закончилась победой чилийцев со счетом 1:0.

В начале второго тайма на трибунах произошли стычки с участием фанатов команд – они начались после того, как болельщики гостей сняли флаг хозяев. Фанаты чилийцев бросали палки, камни, сиденья, в ход также пошли сломанный унитаз, фекалии и светошумовая граната. Матч был приостановлен – его обещали возобновить, когда болельщики «Универсидада » добровольно покинут стадион.

Когда фанаты гостей начали уходить, на оставшихся напали уже болельщики «Индепендьенте » – некоторые из пострадавших получили ножевые ранения, один упал с высоты. Лишь после этого полиция стала вмешиваться в происходящее. Сообщалось, что в результате беспорядков пострадали около 10 человек, более 300 нарушителей порядка арестовали.

«Задержаны 97 человек, включая трех женщин и пятерых несовершеннолетних. Проводится тщательная проверка имен, ожидаются результаты работы прокурора, который расследует произошедшее на стадионе.

Несколько человек были доставлены в больницу. Упавшему с высоты болельщику ничего не угрожает – к счастью, там была крыша, так что он в безопасности. Пять человек госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии после нападения с применением огнестрельного оружия.

Задержанных, если они не участвовали в преступных действиях, должны освободить в четверг и вернуть в Чили. Степень тяжести травм пострадавших необъодимо оценить», – сказал Хосе Антонио Виера-Гальо.