1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»

Американский клуб совершил самый дорогой трансфер в женском футболе.

Клуб Национальной женской футбольной лиги США (NWSL) «Орландо Прайд» объявил о подписании нападающей сборной Мексики и «Тигрес » Лизбет Жаклин Овалье за рекордную сумму. Контракт заключен по схеме «2+1».

По данным BBC, «Орландо Прайд» заплатит за вингера 1,5 млн долларов (1,1 млн фунтов). В прошлом месяце действующий победитель женской Лиги чемпионов «Арсенал » купил канадскую нападающую Оливию Смит из «Ливерпуля » за 1 млн фунтов.

Овалье провела 81 матч за сборную Мексики , забив 20 голов.

Изображение: orlandocitysc.com