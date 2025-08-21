  • Спортс
  • 1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»
30

1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»

Американский клуб совершил самый дорогой трансфер в женском футболе.

Клуб Национальной женской футбольной лиги США (NWSL) «Орландо Прайд» объявил о подписании нападающей сборной Мексики и «Тигрес» Лизбет Жаклин Овалье за рекордную сумму. Контракт заключен по схеме «2+1».

По данным BBC, «Орландо Прайд» заплатит за вингера 1,5 млн долларов (1,1 млн фунтов). В прошлом месяце действующий победитель женской Лиги чемпионов «Арсенал» купил канадскую нападающую Оливию Смит из «Ливерпуля» за 1 млн фунтов.

Овалье провела 81 матч за сборную Мексики, забив 20 голов.

Изображение: orlandocitysc.com

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Орландо Прайд»
женский футбол
logoвысшая лига Мексика
logoОрландо Сити
logoМЛС
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoАрсенал
logoТигрес
logoЛиверпуль
Оливия Смит
деньги
logoсборная Мексики жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
