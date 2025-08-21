1,5 млн долларов – новый трансферный рекорд в женском футболе. «Орландо Прайд» купил вингера Жаклин Овалье у «Тигрес»
Американский клуб совершил самый дорогой трансфер в женском футболе.
Клуб Национальной женской футбольной лиги США (NWSL) «Орландо Прайд» объявил о подписании нападающей сборной Мексики и «Тигрес» Лизбет Жаклин Овалье за рекордную сумму. Контракт заключен по схеме «2+1».
По данным BBC, «Орландо Прайд» заплатит за вингера 1,5 млн долларов (1,1 млн фунтов). В прошлом месяце действующий победитель женской Лиги чемпионов «Арсенал» купил канадскую нападающую Оливию Смит из «Ливерпуля» за 1 млн фунтов.
Овалье провела 81 матч за сборную Мексики, забив 20 голов.
Изображение: orlandocitysc.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Орландо Прайд»
