  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистка одесского «Систерс» получила желтую за спор с арбитром на русском языке. Судья объяснила тренеру: «На русском мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины»
39

Футболистка одесского «Систерс» получила желтую за спор с арбитром на русском языке. Судья объяснила тренеру: «На русском мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины»

Футболистке украинского клуба показали желтую карточку за споры на русском языке.

Эпизод произошел во время воскресного матча женского первенства Украины между «Колосом» и «Систерс» (1:2).

В конце 1-го тайма футболистка «Систерс» Ирина Майбородина на русском языке выразила несогласие с арбитром Анастасией Романюк и получила предупреждение за «неспортивное поведение с агрессивными выкриками», сообщает Tribuna.

В трансляцию матча попал момент общения Романюк с тренером одесской команды – арбитр объяснила свое решение показать Майбородиной карточку.

«На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. Я попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины», – сказала Романюк.

А что теперь делать со Станковичем?25382 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
logoЧемпионат Украины по футболу
женский футбол
logoКолос
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Для «Крыльев Советов» построят базу за 4,3 млрд рублей. Федорищев подтвердил: «Будет современный комплекс с необходимой инфраструктурой. Серьезный вклад в будущее команды»
929 минут назад
Черданцев о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»: «Две ошибки в пользу красно-белых. У Дугласа не было наступа, в дерби оставлять команду в меньшинстве можно, когда альтернатив нет»
4035 минут назад
Самошников перешел в «Спартак» из «Локомотива» за 350 млн рублей и бонусы. Контракт – на 3 года
6540 минут назад
Суперкубок Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду в меньшинстве одолел «Аль-Иттихад» Бензема, «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Ахли» в среду
4241 минуту назад
Что вы пропустили в 1-м туре АПЛ: почему Рейндерс так празднует, Вольф в «Вулвз», редкое правило
46 минут назадСпецпроект
Феликс с передачи Роналду впервые забил за «Аль-Наср» – «Аль-Иттихаду» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. Второй гол Жоау отменили из-за фола Криштиану в атаке
1253 минуты назад
Смородская об иске Диарра к ФИФА на 65 млн евро: «Выеденного яйца не стоит, никто ничего платить не будет – точно не «Локомотив». Мы выиграли суд и доказали, что он нарушил условия контракта»
17сегодня, 13:36
Быстров о Соболеве: «Верни сейчас Кержакова, он забьет больше. Игры нет! В «Зените» тяжело не забивать, его 2-3 гола – не показатель, что он вышел на уровень»
4сегодня, 13:23
«Крылья» отказали «Локомотиву» в аренде Олейникова с выкупом за 250 млн рублей. Самарцы согласны на полноценный трансфер за 300 млн (Иван Карпов)
8сегодня, 13:11
Захарян готов сыграть с «Эспаньолом» во 2-м туре Ла Лиги. Хавбек не испытывает дискомфорта, сообщили в «Сосьедаде»
36сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Марсель» хочет расстаться с Рабьо, решение принято руководством и Де Дзерби. Хавбек остранен от команды после стычки с партнером
14 минуты назад
«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1310 минут назад
«Фенербахче» Моуринью ведет переговоры об аренде Альвареса у «Вест Хэма» с правом выкупа. Хавбек интересен «Порту» и «Боруссии» Дортмунд (The Guardian)
111 минут назад
Вратарь «Махачкалы» Магомедов о пропущенном голе от «Пари НН»: «Хотел бы извиниться перед всем Дагестаном. Мы проиграли из‑за меня»
119 минут назад
Кафанов о Максименко: «Всю игру с «Зенитом» выручал, парировал пенальти, но пишут только про гол Соболева – такова вратарская доля. Игра «Спартака» в обороне оставляет желать лучшего, мягко говоря»
845 минут назад
«Истанбул» заплатил ЦСКА за трансфер Файзуллаева. Игрок будет заявлен на ближайший матч («Чемпионат»)
247 минут назад
Моуринью об игроке, который помог ему вырасти как тренеру: «Месси. Он заставлял меня очень много думать»
7сегодня, 13:40
«Милан» рассматривает подписание Довбика. Переговоров с «Ромой» пока не было (GdS)
3сегодня, 13:22
Хавбек «Краснодара» Са: «Русский язык очень тяжелый. Было бы неплохо его выучить, но не знаю, смогу ли»
сегодня, 13:02
Мане ударил ногой в живот вратарю «Аль-Иттихада» и получил красную в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
7сегодня, 12:56Фото