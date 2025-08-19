Футболистка одесского «Систерс» получила желтую за спор с арбитром на русском языке. Судья объяснила тренеру: «На русском мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины»

Футболистке украинского клуба показали желтую карточку за споры на русском языке.

Эпизод произошел во время воскресного матча женского первенства Украины между «Колосом » и «Систерс» (1:2).

В конце 1-го тайма футболистка «Систерс» Ирина Майбородина на русском языке выразила несогласие с арбитром Анастасией Романюк и получила предупреждение за «неспортивное поведение с агрессивными выкриками», сообщает Tribuna.

В трансляцию матча попал момент общения Романюк с тренером одесской команды – арбитр объяснила свое решение показать Майбородиной карточку.

«На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. Я попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины », – сказала Романюк.