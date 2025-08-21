«Ювентус» будет сотрудничать с Giorgio Armani. Игрокам пошьют костюмы для поездок на матчи и участия в мероприятиях

«Ювентус» объявил о сотрудничестве с брендом Giorgio Armani.

«Ювентус » и Giorgio Armani объявляют о новом сотрудничестве, которое объединяет две легенды итальянского футбола, объединенные общим видением инноваций, креативности и строгости.

Развивая свои связи с миром футбола, Giorgio Armani впервые разработал официальный гардероб для «Ювентуса». Сотрудничество включает в себя коллекцию костюмов Giorgio Armani, созданных для игроков основной мужской команды на всех официальных мероприятиях вне поля в сезонах-2025/26 и 2026/27.

Гардероб, разработанный для всех национальных и европейских соревнований, сочетает в себе изысканность и современный комфорт благодаря плавным линиям, изысканным деталям, высококачественным материалам и цветовой палитре, основанной на культовом темно-синем цвете, который определяет стиль Giorgio Armani.

Образы включают в себя костюмы с рубашками, а также мягкие брюки, футболки, поло и водолазки из легкой шерсти. Костюмы для европейских соревнований включают куртки и свободные брюки, которые можно носить с поло и футболками из вискозы. Более формальный костюм темно-синего цвета, созданный для публичных выступлений и особых случаев, сочетается с белой рубашкой и галстуком с жаккардовым логотипом.

Коллекцию дополняют гармонично подобранные аксессуары и технологичное пальто.

Благодаря новому сотрудничеству Giorgio Armani подтверждает свою тесную связь со спортом, предлагая эстетику, сочетающую элегантность и функциональность, адаптированную к особым потребностям спортсменов», – говорится на сайте «Ювентуса».