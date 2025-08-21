Локателли отказался от 12 млн евро в год в «Аль-Ахли». Саудовский клуб увеличил «Ювентусу» предложение до 35 млн (Николо Скира)
Мануэль Локателли отказался от перехода в «Аль-Ахли».
Клуб из Саудовской Аравии увеличил предложение по 27-летнему полузащитнику «Ювентуса» до 35 миллионов евро, сообщил журналист Николо Скира.
Итальянец отказался от соглашения, по которому зарабатывал 12 миллионов евро плюс бонусы до 2028 года.
В прошлом сезоне Мануэль Локателли провел 36 матчей в Серии А, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Николо Скиры
