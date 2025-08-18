«Ювентус» не продал Локателли «Аль-Ахли» за 25 млн евро

«Ювентус» отказался продать Мануэля Локателли в клуб из Саудовской Аравии.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что на прошлой неделе туринцы отклонили предложение «Аль-Ахли », который был готов заплатить за 27-летнего полузащитника 25 миллионов евро.

Отмечсется, что после отказа «Ювентуса » саудовцы сосредоточились на других кандидатурах. «Аль-Ахли» ведет переговоры о трансфере Дениса Закарии из «Монако », но игрок пока не дал согласие на переход.