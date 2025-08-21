Фанаты «Селтика» потребовали отставки руководства в ходе матча с «Кайратом». Роджерс заявил: «В любом клубе обычно увольняют тренера, а не совет директоров»
Болельщики «Селтика» требовали отставки руководства клуба в ходе игры с «Кайратом».
«Селтик» и «Кайрат» сыграли вничью 0:0 в первом матче раунда квалификации Лиги чемпионов.
В середине второго тайма фанаты шотландского клуба начали скандировать «Увольте руководство», потому что болельщики недовольны отсутствием трансферов.
«Я не знаю ни одного отправленного в отставку совета директоров. Обычно в любом клубе обычно увольняют тренера. Увольняют тренера, а не совет директоров.
Нам нужно улучшить состав. Болельщики это видят. Но я беру на себя ответственность как главный тренер», – сказал главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.
Увольнять ли Семака?13601 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
