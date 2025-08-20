  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте
59

«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте

Алан Ширер резко высказался о работе агента Александера Исака.

Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за команду и тренироваться, поскольку хочет перейти в «Ливерпуль». Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание «сорок», которое было «нарушено».

«Какой ###### (чертов – Спортс”) бардак устроил агент Исака! Если бы я был Исаком, то немедленно уволил бы его. Это он был советником Исака, когда тот в 2022-м подписывал шестилетний контракт без права ухода.

Глупо утверждать, что кто-то обещал ему возможность уйти в конце сезона. Серьезно? Да бросьте!

«Ньюкасл» выпустил заявление, в котором сказано, что никакие обещания не нарушались и вообще не давались. Я всегда говорил, что у каждой истории есть две стороны, но мое мнение остается прежним: Исак действует неправильно.

Я понимаю, что он, возможно, хочет перейти в такой крупный клуб, как «Ливерпуль». Это понятно, и я понимаю, что они регулярно борются за трофеи. Но нам нужно знать: кто ему обещал, что именно обещал, когда это было, если это вообще было? «Ньюкасл» полностью это отрицает.

Исаку дают плохие советы, и то, как он действует, – это неправильно.

Выпуск этого заявления вчера вечером только подлил масла в огонь, и это было совершенно излишне. Я понимаю, что нам нужно было узнать его мнение, и мы его узнали, и я не говорю, что не верю ему или «Ньюкаслу». Я лишь говорю, что это очень, очень запутанная ситуация для него и для клуба. Она никому не приносит пользы.

Это неправильный способ ухода из футбольного клуба. Есть определенные способы и методы. Насколько я знаю, он до сих пор не подал письменный запрос насчет трансфера. Есть ли на то причина? Я не знаю, сохраняется ли до сих пор практика, что при подаче заявления о трансфере игрок теряет финансовые бонусы. Не стоит ли ему обратить на это внимание?

Впрочем, что бы он ни делал и ни говорил, кто бы его ни консультировал, для меня это неправильный путь», – отметил экс-форвард «Ньюкасла» в интервью Betfair.

Увольнять ли Семака?10661 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАлександер Исак
logoАлан Ширер
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гарначо готов остаться вне состава «МЮ», если не уйдет в «Челси». Другие клубы вингера не интересуют
615 минут назад
Девушка Батракова Подшибякина про комментатора Боярского: «Все, что сказано, осуждаю, но он принес извинения. Нужно извиниться перед судьей лично-лично»
1619 минут назадВидео
«Арсенал» предложит за Эзе около 60 млн фунтов. Столько же готов заплатить «Тоттенхэм»
826 минут назад
Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. «Фенербахче» Моуринью против «Бенфики», «Селтик» играет с «Кайратом»
15538 минут назадLive
«Черчесов сильнее Станковича как тренер. Деян эмоционален – вопрос, как эти эмоции действуют на «Спартак». Осинькин о тренерах
852 минуты назад
Оуэн про Исака: «В 9 случаях из 10 это клуб вынуждает игрока уйти, и никого не волнуют ни его дети, ни его семья. Когда происходит наоборот – весь мир сходит с ума»
2255 минут назад
Сперцян и Батраков лидируют по созданным в РПЛ моментам. 36-летний Дзюба – в пятерке
18сегодня, 18:29
Дракслер о переходе в «Аль-Ахли» из «ПСЖ»: «Я думал, что еще слишком рано, и тут нас попытались ограбить в Париже. Это был толчок, я сказал жене: «Думаю, нам нужно ехать в Катар»
8сегодня, 18:25
Глава фанатской группы «Марселя» о стычке Рабьо и Роу: «Вокруг Адриена строили команду, хвалили, продавали футболки – весь сезон под вопросом. Можно решить ситуацию, не отрезая руку»
4сегодня, 18:00
Мерсон об «МЮ»: «Хорошие вратари, как Райя, Алиссон, Эдерсон, спасают очки, а Байындыр фатальной ошибкой лишил их. Команда сыграла так хорошо, как могла, но проиграла – не лучший знак»
9сегодня, 17:54
Ко всем новостям
Последние новости
Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске – это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»
29 минут назад
Гончаренко о «Зените»: «Нет Дзюбы или Кержакова – человека, который заведет команду. У тренера должны быть помощники на поле, а они играют по наитию»
213 минут назад
Салиба об «Арсенале»: «Нам все время чего-то не хватает для чемпионства – в новом сезоне мы должны понять, чего именно. Нужно стать еще лучше, чем в последние 3 года»
333 минуты назад
«Арсенал» начал переговоры по Эзэ на фоне травмы Хавертца. Хавбек предпочитает «канониров» «Тоттенхэму» (The Athletic)
640 минут назад
«Болонья» за 8 млн евро и бонусы купила защитника «Кальяри» Дзортеа
41 минуту назадФото
«Аталанта» за 25 млн евро и бонусы купила лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича
145 минут назадФото
«Тоттенхэм» может включить Ришарлисона в сделку по Эзе. Уход бразильца позволил бы клубу подписать Висса (Sky Sports)
150 минут назад
Бэйли, об аренде которого сегодня объявила «Рома», получил травму на 1-й тренировке. Вингер может пропустить до 3 недель
2сегодня, 18:36
Компания Рэтклиффа подала встречный иск против «Тоттенхэма» на 1 млн фунтов. Ineos утверждает, что клуб вел переговоры с Audi в 2023-м, связанные с продажей Кейна в «Баварию» (The Telegraph)
1сегодня, 18:31
Смолов о кризисе «Динамо»: «Масштабная перестройка, не сильнейший состав, много травм. Я поддерживаю Карпина»
9сегодня, 18:20Видео