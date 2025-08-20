«Какой ###### бардак устроил агент Исака! Я бы немедленно уволил его. И глупо утверждать, что игроку кто-то обещал возможность уйти. Серьезно? Да бросьте!» Ширер о конфликте

Алан Ширер резко высказался о работе агента Александера Исака.

Форвард «Ньюкасла» отказывается играть за команду и тренироваться, поскольку хочет перейти в «Ливерпуль». Футболист опубликовал заявление, в котором указал на некое обещание «сорок», которое было «нарушено».

«Какой ###### (чертов – Спортс”) бардак устроил агент Исака ! Если бы я был Исаком, то немедленно уволил бы его. Это он был советником Исака, когда тот в 2022-м подписывал шестилетний контракт без права ухода.

Глупо утверждать, что кто-то обещал ему возможность уйти в конце сезона. Серьезно? Да бросьте!

«Ньюкасл» выпустил заявление, в котором сказано, что никакие обещания не нарушались и вообще не давались. Я всегда говорил, что у каждой истории есть две стороны, но мое мнение остается прежним: Исак действует неправильно.

Я понимаю, что он, возможно, хочет перейти в такой крупный клуб, как «Ливерпуль ». Это понятно, и я понимаю, что они регулярно борются за трофеи. Но нам нужно знать: кто ему обещал, что именно обещал, когда это было, если это вообще было? «Ньюкасл» полностью это отрицает.

Исаку дают плохие советы, и то, как он действует, – это неправильно.

Выпуск этого заявления вчера вечером только подлил масла в огонь, и это было совершенно излишне. Я понимаю, что нам нужно было узнать его мнение, и мы его узнали, и я не говорю, что не верю ему или «Ньюкаслу». Я лишь говорю, что это очень, очень запутанная ситуация для него и для клуба. Она никому не приносит пользы.

Это неправильный способ ухода из футбольного клуба. Есть определенные способы и методы. Насколько я знаю, он до сих пор не подал письменный запрос насчет трансфера. Есть ли на то причина? Я не знаю, сохраняется ли до сих пор практика, что при подаче заявления о трансфере игрок теряет финансовые бонусы. Не стоит ли ему обратить на это внимание?

Впрочем, что бы он ни делал и ни говорил, кто бы его ни консультировал, для меня это неправильный путь», – отметил экс-форвард «Ньюкасла » в интервью Betfair.