Луис Суарес: «Многие думают, что в МЛС футболисты доигрывают или отдыхают, как в отпуске – это не так. Я самокритичен, ругаюсь и горячусь на поле, стремление к победе заложено в нас»

Луис Суарес не снижает требований к себе в МЛС.

«Я щедрый нападающий. Но я все равно злюсь, когда не забиваю. Я очень самокритичен и знаю, что иногда могу делать для команды больше. Иногда, из-за обстоятельств, плохой реализации, неудачных моментов, – что нормально в футболе – я не могу помочь.

Если мы будем относиться к матчам так же, как на клубном чемпионате мира, то сможем выиграть Кубок лиг или Кубок МЛС. Мы очень требовательны к себе. Многие критикуют нас или думают, что футболисты в МЛС доигрывают или отдыхают, будто они в отпуске. Но вы можете видеть, что это не так.

Я по-прежнему ругаюсь на поле и горячусь, как и мои партнеры по команде. Потому что в нас заложено стремление к победе, независимо от того, где мы играем. Мы всегда будем придерживаться этого – это позволило нам достичь вершин в карьере, и мы будем продолжать в том же духе до конца», – сказал нападающий «Интер Майами».