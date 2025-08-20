Нобель Менди перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано» на правах аренды
Нобель Менди перешел в «Райо Вальекано».
Мадридский клуб объявил об аренде 21-летнего защитника у «Бетиса». Воспитанник «Парижа» подписан до конца сезона.
Сенегалец присоединился к «Бетису» в 2023 году и с тех пор провел в Ла Лиге два матча. Со статистикой Нобеля Менди можно ознакомиться здесь.
Изображение: rayovallecano.es
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Райо Вальекано»
