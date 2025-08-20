Андрей Канчельскис: «Спартак» должен тренировать россиянин. Нужно назначить Мостового. Хуже не будет, болельщики его любят»

Андрей Канчельскис призвал «Спартак» назначить Александра Мостового.

«Спартак » должен тренировать российский тренер. Я считаю, что им нужно назначить Мостового – уверяю вас, хуже не будет, это сто процентов!

Он болеет за этот клуб, болельщики его любят! Они давали шанс Карпину и Черчесову , теперь пора дать время Александру », – заявил бывший полузащитник сборной России.