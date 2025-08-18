  • Спортс
  Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»
Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»

Александр Мостовой оценил успешные выступления ЦСКА при новом тренер.

Фабио Челестини, сменивший Марко Николича, выиграл с клубом OLIMPBET Суперкубок России. Команда не потерпела ни одного поражения в игровое время за 8 матчей. В Мир РПЛ армейцы занимают 3-е место, на два очка отставая от лидирующего «Локомотива».

«ЦСКА – одна из самых стабильных команд в РПЛ. По игре, стабильности и остальным показателям армейцы являются лидерами.

Еще два месяца назад кричали: где Николич? Что произошло, а сейчас его даже не вспоминают, ведь играют футболисты.

Да, при Челестини ЦСКА играет хорошо, но еще недавно про него никто не знал. Не дай бог, армейцы проиграют два матча – и начнут критиковать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

Чем восхищает ЦСКА Челестини

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoЧемпионат.com
Газзаев о победе ЦСКА в матче с «Динамо»: «Соперники разного класса. Один гранд реальный, а второй – с претензией на что-то. Армейцы способны побороться за чемпионство с такой игрой»
26сегодня, 10:59
26сегодня, 10:59
Дьяков о 3-м месте ЦСКА: «Челестини просто профессор с таким подбором игроков. Для борьбы за чемпионство нужно усиление»
19сегодня, 05:14
У ЦСКА при Челестини ни одного поражения в игровое время за 8 матчей. Уступили только «Акрону» по пенальти в Кубке
51вчера, 16:58
49вчера, 19:53
У ЦСКА при Челестини 11 очков в 5 турах Мир РПЛ. Только Газзаев, Слуцкий и Долматов начинали лучше
14вчера, 18:38
У ЦСКА при Челестини ни одного поражения в игровое время за 8 матчей. Уступили только «Акрону» по пенальти в Кубке
51вчера, 16:58
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
49 минут назад
49 минут назад
КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
1240 минут назад
1532 минуты назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
325558 минут назад
1240 минут назад
Мостовой возглавил бы «Пари НН»: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
21сегодня, 14:17
4058 минут назад
Чемпионат России. «Пари НН» сыграет в Саранске с «Динамо» Махачкала
325558 минут назад
Валуев о потолке зарплат в РПЛ: «Хорошо звучит, но не работает – проблема в коррупции и зажравшихся менеджерах. Было уравнивание всего и вся в СССР – мы знаем, к чему это приведет»
21сегодня, 14:19
Мостовой возглавил бы «Пари НН»: «Но сразу бы сказал: «Вы от меня ничего не ждите, будем максимум десятыми»
21сегодня, 14:17
Двоих игроков молодежки «Рубина» по подозрению в изнасиловании арестовали на два месяца. Оба отрицают вину (Mash)
109сегодня, 13:59
Матч 13-го тура РПЛ «Акрон» – «Локомотив» могут провести в Саранске. Стадион в Самаре примет форум «Россия – спортивная держава» («Матч ТВ»)
34сегодня, 13:55
Ташуев о «Краснодаре»: «Я когда-то привил команде стиль, а Галицкий поддержал. Они движутся в правильном направлении и готовы бороться за второе чемпионство подряд»
59сегодня, 13:39
«Тоттенхэм» и Ромеро продлили контракт на 4 года. Аргентинец стал капитаном команды на прошлой неделе
только что
только что
Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»
619 минут назад
10 минут назад
Уорнок про «МЮ»: «Зачем было покупать Кунью, не продав Бруну? В нынешней АПЛ нельзя держать пассажиров»
630 минут назад
619 минут назад
«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт
39 минут назад
1221 минуту назад
«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб
549 минут назад
630 минут назад
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
133 минуты назад
«Тоттенхэм» и Спенс подписали новый долгосрочный контракт
39 минут назадФото
Ольга Смородская: «Карпин – первоклассный тренер, в его компетентности нет сомнений. Такое начало «Динамо» было неожиданным, но сколько в команде травм?»
1443 минуты назад
«Ливерпуль» рассмотрит предложения по аренде Цимикаса. Защитник готов покинуть клуб
549 минут назад
Месси, Лаутаро, Альварес, Де Поль, Паредес, Мастантуоно, Симеоне – в предварительной заявке сборной Аргентины на матчи с Венесуэлой и Эквадором
1051 минуту назад