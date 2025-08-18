Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»

Александр Мостовой оценил успешные выступления ЦСКА при новом тренер.

Фабио Челестини , сменивший Марко Николича , выиграл с клубом OLIMPBET Суперкубок России. Команда не потерпела ни одного поражения в игровое время за 8 матчей. В Мир РПЛ армейцы занимают 3-е место, на два очка отставая от лидирующего «Локомотива».

«ЦСКА – одна из самых стабильных команд в РПЛ. По игре, стабильности и остальным показателям армейцы являются лидерами.

Еще два месяца назад кричали: где Николич? Что произошло, а сейчас его даже не вспоминают, ведь играют футболисты.

Да, при Челестини ЦСКА играет хорошо, но еще недавно про него никто не знал. Не дай бог, армейцы проиграют два матча – и начнут критиковать», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Мостовой.

