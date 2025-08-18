Мостовой о 9-м месте «Зенита»: «Проблем нет. Наберут очки, будут наверху через несколько туров. Когда 6-7 игроков атаки могут выйти в основе, можно не угадать»

Александр Мостовой не считает, что у «Зенита» есть проблемы на старте Мир РПЛ.

Петербургский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (2:2) и на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 6 очков после 5 туров.

«У «Зенита » нет проблем. Они наберут свои очки и все равно будут наверху через несколько туров. Сезон длинный, и глубина состава очень важна.

У «Зенита » игру переворачивают игроки, которые как раз выходят на замену. Но иногда это тоже мешает, и в случае «Зенита» это видно, когда у тебя 15 человек могут претендовать на основной состав.

Это мы хорошо видим на старте сезона, и в том же матче со «Спартаком » не все игроки в основе подошли, а Соболев с замены спас команду, хотя его в основном составе не видно.

Когда у тебя шесть-семь игроков в атаке могут выйти в основе, можно не угадать. Но «Зениту» мешает только это, в остальном команда в порядке», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.

