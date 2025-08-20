«Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Сине-бело-голубые, поддержите команду на стадионе!

«Зенит» сыграет с «Динамо» Махачкала в шестом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 23 августа, в 16:15 на стадионе «Газпром Арена».

После пяти туров петербуржцы идут на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея шесть очков в активе. «Динамо» же расположилось на 12-м месте, набрав пять очков. Поддержите «Зенит» в домашнем матче против махачкалинцев!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .