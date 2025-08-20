«Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо». Сине-бело-голубые, поддержите команду на стадионе!
«Зенит» сыграет с «Динамо» Махачкала в шестом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 23 августа, в 16:15 на стадионе «Газпром Арена».
После пяти туров петербуржцы идут на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата, имея шесть очков в активе. «Динамо» же расположилось на 12-м месте, набрав пять очков. Поддержите «Зенит» в домашнем матче против махачкалинцев!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Увольнять ли Семака?6342 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости