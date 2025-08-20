  • Спортс
«Рубин» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать казанцев в домашнем матче против москвичей!

«Рубин» принимает «Спартак» в шестом туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 23 августа, в 14:00 на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы по итогам пяти туров чемпионата расположились на четвертом месте в таблице, набрав десять очков. Москвичи же идут на 13-й строчке, обладая пятью очками. «Рубину» нужна ваша поддержка в домашнем матче против красно-белых!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

