«Рубин» сыграет со «Спартаком». Приходите поддержать казанцев в домашнем матче против москвичей!
«Рубин» принимает «Спартак» в шестом туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 23 августа, в 14:00 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы по итогам пяти туров чемпионата расположились на четвертом месте в таблице, набрав десять очков. Москвичи же идут на 13-й строчке, обладая пятью очками. «Рубину» нужна ваша поддержка в домашнем матче против красно-белых!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Увольнять ли Семака?3874 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
