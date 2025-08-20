Жорже Жезуш: «Роналду – отличный пример для мирового футбола. «Аль-Наср» заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда»
Жорже Жезуш назвал Криштиану Роналду примером для футбола.
«Роналду – отличный пример для мирового футбола. Ему 40 лет, и он демонстрирует потрясающую физику. И давайте не будем забывать, что 80% болельщиков на стадионе собрались здесь из-за Роналду.
«Аль-Наср» заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда мирового масштаба», – сказал главный тренер команды из Эр-Рияда после победы над «Аль-Иттихадом» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1).
Увольнять ли Семака?3830 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: O Jogo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости