Жорже Жезуш: «Роналду – отличный пример для мирового футбола. «Аль-Наср» заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда»

Жорже Жезуш назвал Криштиану Роналду примером для футбола.

«Роналду – отличный пример для мирового футбола. Ему 40 лет, и он демонстрирует потрясающую физику. И давайте не будем забывать, что 80% болельщиков на стадионе собрались здесь из-за Роналду.

«Аль-Наср » заслуживает того, чтобы в его составе была такая звезда мирового масштаба», – сказал главный тренер команды из Эр-Рияда после победы над «Аль-Иттихадом » в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (2:1).