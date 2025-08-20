  • Спортс
0

Олейников о реакции на скандал в «Крыльях»: «Начал ходить на растяжку и стал более пластичным. Может, сесть на шпагат, празднуя гол?»

Иван Олейников рассказал, как реагировал на скандал вокруг «Крыльев Советов».

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что клуб имеет долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Сообщалось, что МВД Самарской области начало расследование по факту предоставленных Федорищевым сведений.

— Я старался абстрагироваться от этого. Конечно, мысли посещали, что может с клубом случиться после заявлений, которые были осенью в 2024 году. Вдруг клуб уйдет вниз, в ФНЛ или вообще ниже. 

Конечно, были переживания, и, возможно, это действительно мешало команде показывать хорошую игру, результат давать. Понятно, тренерский штаб старался абстрагировать нас от этого, но все равно все читают новости, и как бы ты ни хотел, ты все равно на это реагируешь.

— Ты сказал «старался абстрагироваться». Получилось?

— Думаю, да. Я перестал в целом читать эти новости.

— Надо же вакуум как‑то запомнить? Чем ты заполнил?

— Я просто смотрел фильмы, сериалы, в приставку играл. Начал ходить на растяжку осенью как раз и стал более пластичным. У меня нет цели садиться на шпагат. Было бы странно, если бы на игре кто‑то, празднуя гол, сел на шпагат.

— Это было бы оригинально, кстати.

— Я вот сейчас задумался. Может, действительно так сделать? — сказал полузащитник «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
