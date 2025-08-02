Генич о Глушенкове в «Зените»: «Под него Семак команду подстраивать не будет, поэтому следующее место – на скамейке. Либо ты за большие деньги подстраиваешься, либо едешь в «Крылья»

Константин Генич высказался о положении Максима Глушенкова в «Зените».

«Давай так – вам шашечки или ехать? Вам деньги, зарплату 15-20 миллионов рублей, или ты хочешь играть так, чтобы тренер подстроил команду под тебя? Мы все видим, что под Глушенкова Семак команду подстраивать не будет. Попробовал здесь – не идет, попробовал там – не идет.

Поэтому, Максим, следующее место – вот здесь, рядом со мной на скамейке. А Максим – парень с характером. Когда ты супер-пупер звезда в «Локомотиве», когда ты едешь в сборную и делаешь хет-трик, конечно, ты возвращаешься с мыслью – я тут всех на одной левой покручу.

В «Зените » чуть не так. Тут выбор игрока: либо едешь за большие деньги и подстраиваешься под обстоятельства, либо ты едешь в «Крылья » в схему Адиева и играешь, как он скажет – бегай везде. Или ждешь, когда Осинькин возглавит «Сочи », – сказал комментатор «Матч ТВ».

Генич о Глушенкове: «Проблема в характере Макса – вокруг все виноваты. Семак перевидал таких понтовых. К легионеру за 25 млн будет другое отношение, нежели к россиянину за 6»