  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о Глушенкове: «Проблема в характере Макса – вокруг все виноваты. Семак перевидал таких понтовых. К легионеру за 25 млн будет другое отношение, нежели к россиянину за 6»
79

Генич о Глушенкове: «Проблема в характере Макса – вокруг все виноваты. Семак перевидал таких понтовых. К легионеру за 25 млн будет другое отношение, нежели к россиянину за 6»

Константин Генич поделился мнением о ситуации Максима Глушенкова в «Зените».

Полузащитник «Зенита» был заменен в перерыве матча второго тура Мир РПЛ против «Рубина» (2:2).

«Проблема в характере Макса. Мне кажется, у Макса вокруг все виноваты. Семак против тебя, болельщики, не на ту позицию ставят.

Но объяснения Сергея Богдановича, что замена из-за того, что много брака, подтверждаются цифрами. У него 50% брака. Если каждая вторая передача чужому, тренер смотрит и думает – наверное, не попал в игру. Он старается, все это есть. Но не понять, какая у него позиция.

В «Локомотиве» Галактионов поставил его ложной девяткой и сказал – вот половина поля чужая, твори. Где хочешь, там и бегай. Это развязывало руки.

В «Зените» так нельзя. Есть Луис Энрике, Педро с Мостовым на флангах, нападающие. Там ты должен вписываться в схему, и надо это принять. К легионеру за 25 млн будет другое отношение, нежели к россиянину за 6.

Семак на своем веку как игрок и тренер перевидал таких немножечко понтовых много – Козлов был из этой породы.

Всем кажется, что тренер не понимает, не видит во мне потенциал маэстро...» – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

Нынешний Глушенков – игрок запаса

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
logoЗенит
logoКонстантин Генич
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Глушенков
logoСергей Семак
logoЛуис Энрике Андре
logoАндрей Мостовой
logoПедро дос Сантос
logoМихаил Галактионов
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Семак: «99% хейта от того, что «Зенит» – один из лидеров, это не нравится. Если молодежь будет лучше, они будут играть»
1171 августа, 09:42
Главные новости
Непомнящий об ужесточении лимита: «Есть смысл, когда мы в изоляции. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если не играем в еврокубках?»
453 минуты назад
Аршавин о Черчесове в «Ахмате»: «Хотел более статусную команду, но за такую сумму пойти можно»
4сегодня, 02:29
«Реал» перевел Гонсало в первую команду и подпишет с форвардом новый контракт
7сегодня, 01:59
Гендиректор «Ахмата»: «И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую игру. Трансферы? Найдем точки соприкосновения»
9сегодня, 01:28
«Отстраните Израиль, геноцид – это не игра». На Мальте активисты провели акцию в поддержку Газы перед матчем «Спартанс» с «Маккаби» и призвали освободить Палестину от оккупации
52вчера, 22:03
«Фортуна» отказалась от подписания израильского форварда «Гранады» Вейсмана, лайкавшего посты с призывами к уничтожению Газы, из-за протеста фанатов
20вчера, 21:58
30-летний сын Черчесова войдет в штаб отца в «Ахмате» – это будет его первый тренерский опыт (Иван Карпов)
65вчера, 21:43
Игроков «Барселоны» поразило решение тер Стегена не подписывать заключение о травме
75вчера, 21:33
«МЮ» закупил GPS-трекеры, отслеживающие действия игроков и нагрузку. Штаб Аморима сможет в реальном времени смотреть за тем, насколько усердно футболисты работают и не грозят ли им травмы
18вчера, 21:23
Та об образцах для подражания: «Нельсон Мандела – великий человек, он оказал огромное влияние. В спорте – Леброн и Роналдиньо, олицетворявший абсолютную любовь к футболу»
34вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Аленичев о смерти Жорже Кошты: «Величайший человек! Очень большая утрата для «Порту» и всей Португалии»
115 минут назад
Вега назвал Месси лучшим футболистом всех времен: «Он кумир для каждого аргентинца. То, чего он добился со сборной – очень важное достижение»
32 минуты назад
Слот о Виртце: «Кроссы и забросы Трента были крайне важны. Фло тоже обладает этими качествами, только на другой позиции. Он дает креатив»
2сегодня, 02:46
Сычев опроверг уход с поста президента «Иртыша»: «Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу»
сегодня, 02:15
Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча с Россией: «Такой вариант может быть рассмотрен, но нет определенности с датами»
сегодня, 01:42
Булыкин о матче с Иорданией: «Одна из лучших команд на континенте. На ее фоне можно увидеть достоинства и недостатки России»
сегодня, 01:13
«Челси», «Атлетико» и «Тоттенхэм» интересовались Касадо. Хавбек не хочет уходить из «Барсы»
3вчера, 21:32
Моуринью не сдержал слез, говоря о смерти Жорже Кошты: «Он сказал бы мне делать свою работу, не думать о нем. Я так и поступлю, а потом поплачу»
5вчера, 20:59Фото
Гонсало получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Мбаппе. Последним среди испанцев под ним играл Сольдадо в сезоне-2007/08 (Альберто Перейро)
2вчера, 20:58
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Неман» против «Клаксвика», в четверг «Арис» Кокорина примет АЕК, «Астана» сыграет на выезде с «Лозанной»
2вчера, 18:45Live