«Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет. Команда 50 лет не может стать чемпионом и в ближайшие 10 не станет». Тумилович о бело-голубых
Геннадий Тумилович считает, что «Динамо» не выиграть чемпионат в ближайшие годы.
«У «Динамо» большие амбиции и отличное терпение. Команда уже пятьдесят лет никак не может стать чемпионом. И еще в ближайшие десять лет не станет.
Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет», – сказал бывший голкипер московской команды.
А что теперь делать со Станковичем?26610 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
