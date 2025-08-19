«Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет. Команда 50 лет не может стать чемпионом и в ближайшие 10 не станет». Тумилович о бело-голубых

Геннадий Тумилович считает, что «Динамо» не выиграть чемпионат в ближайшие годы.

«У «Динамо » большие амбиции и отличное терпение. Команда уже пятьдесят лет никак не может стать чемпионом. И еще в ближайшие десять лет не станет.

Моисей водил евреев по пустыне 40 лет. «Динамо» своих болельщиков еще 40 лет водить будет», – сказал бывший голкипер московской команды.