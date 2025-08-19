  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кирьяков о «Динамо»: «Проиграли только участникам матча за Суперкубок, у которых сыгранные составы. При таких масштабных перестроениях в системе и потерях результаты можно понять»
34

Кирьяков о «Динамо»: «Проиграли только участникам матча за Суперкубок, у которых сыгранные составы. При таких масштабных перестроениях в системе и потерях результаты можно понять»

Сергей Кирьяков считает, что Валерию Карпину надо дать поработать в «Динамо».

«Не хочется присоединяться к хору голосов, которые отправляют Карпина в отставку всего после одного месяца официальных игр.

Да, результат пока не самый лучший, но при таких масштабных перестроениях в системе игры и потерях в составе это можно понять. Да и проиграли динамовцы пока только командам, которые встречались в матче за Суперкубок и имеют сыгранные составы с многолетними лидерами.

Второй тайм с ЦСКА в целом внушает определенную надежду на то, что в ближайшее время ситуация поправится.

Хорошо, что руководители клуба пока не делают скоропалительных выводов и громких заявлений. Нужно дать новому тренерскому штабу спокойно работать и перестраивать игру команды, делая ее более сбалансированной. На все нужно время», – сказал бывший нападающий сборной России.

А что теперь делать со Станковичем?25952 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoСергей Кирьяков
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафин о Карпине: «Динамо» не искало волшебника, чудес в футболе не бывает – есть системная работа. Оценивать результат будем в конце сезона»
88сегодня, 09:27
Пивоваров о возможной отставке Карпина из «Динамо»: «Контракт с тренером заключен не на семь матчей»
34сегодня, 07:05
Терехин о «Динамо»: «При Личке в обороне были огрехи, но команда хотя бы забивала. Могла пропустить три, три забить. Надо в нападение кого-то брать»
6сегодня, 01:32
Главные новости
«Лейпциг» начал переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» оценивает форварда в 50 млн евро
46 минут назад
«Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер: «Решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном»
1628 минут назад
«Реал» получит 9 млн евро после перехода его воспитанника Гутьерреса из «Жироны» в «Наполи»
535 минут назад
ТВ «Реала» о судействе в матче «Барсы» и «Мальорки»: «Мунуэра сменил имя, но остался собой. Ты можешь сменить имя, дом, женщину, цвет одежды, но не уровень профессионализма»
3937 минут назад
Гвардиола о решении сбрить усы: «Дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться»
3647 минут назад
Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»
36сегодня, 16:10
Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
33сегодня, 16:01
Сирене нужен тот, кто будет продвигать наши интерактивные проекты про спорт. Ждем именно вас!
сегодня, 16:00Вакансия
Рэшфорд сравнил Ямаля с Роналдо в плане влияния на игру: «Ламин – самый талантливый из всех молодых футболистов, с которыми я играл»
9сегодня, 15:50
39-летний Акинфеев лидирует в РПЛ по проценту сэйвов – 81. Вратарь ЦСКА отразил 17 из 21 удара
43сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Фостер призвал «МЮ» купить Доннарумму или Мартинеса: «Это просто нужно сделать. Такой игрок определяет разницу между прозябанием в середине таблицы и реальной борьбой за топ-6»
3 минуты назад
«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. У Карпина голкипер должен играть ногами, а Лещук и Лунев с руками дружат не до конца». Тумилович о московском клубе
712 минут назад
«Наполи» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре после травмы Лукаку. «Генк» оценивает форварда в 20-25 млн евро
319 минут назад
Лепехин о ЦСКА: «Круговой лучший там, сейчас он лучше Сантоса – а сидел бы в «Зените» за спиной бразильца. Кисляк – открытие, я давно не получал такого удовольствия от игрока»
525 минут назад
Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»
10сегодня, 16:03
Сергей Пиняев: «Не буду горевать, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Посмотрим, как жизнь сложится. Может, когда-нибудь попробую свои силы в Европе»
22сегодня, 15:34
Рабьо интересен «Ювентусу» и «Милану». «Марсель» хочет расстаться с хавбеком после стычки с Роу
7сегодня, 15:27
«Ман Сити» отдал Нюпана «Мидлсбро» в аренду на сезон
1сегодня, 15:22Фото
Де ла Фуэнте о Ямале: «Ламин напишет историю, но в нем нужно воспитывать спокойствие и рассудительность. Формирование личности превыше становления футболиста»
1сегодня, 15:01
Мамедов о Заболотном: «Лучше бы «Спартак» взял Дзюбу, у Артема мастерства больше. Пока Антон не оправдывает свой трансфер»
7сегодня, 14:50