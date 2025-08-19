Кирьяков о «Динамо»: «Проиграли только участникам матча за Суперкубок, у которых сыгранные составы. При таких масштабных перестроениях в системе и потерях результаты можно понять»

Сергей Кирьяков считает, что Валерию Карпину надо дать поработать в «Динамо».

«Не хочется присоединяться к хору голосов, которые отправляют Карпина в отставку всего после одного месяца официальных игр.

Да, результат пока не самый лучший, но при таких масштабных перестроениях в системе игры и потерях в составе это можно понять. Да и проиграли динамовцы пока только командам, которые встречались в матче за Суперкубок и имеют сыгранные составы с многолетними лидерами.

Второй тайм с ЦСКА в целом внушает определенную надежду на то, что в ближайшее время ситуация поправится.

Хорошо, что руководители клуба пока не делают скоропалительных выводов и громких заявлений. Нужно дать новому тренерскому штабу спокойно работать и перестраивать игру команды, делая ее более сбалансированной. На все нужно время», – сказал бывший нападающий сборной России.