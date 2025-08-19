«Лейпциг» начал переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» оценивает форварда в 50 млн евро
«РБ Лейпциг» работает над возвращением Кристофера Нкунку.
Немецкий клуб начал переговоры с «Челси» о трансфере 27-летнего форварда, сообщает The Athletic. Стороны также обсуждают возможный переход Хави Симонса.
Отмечается, что клубы пока далеки от договоренности относительно трансфера Нкунку – француз готов рассматривать другие варианты. Лондонцы оценивают футболиста в 50 миллионов евро (43 млн фунтов), хотя зимой требовали 65 млн фунтов.
В прошлом сезоне АПЛ Кристофер провел 27 матчей, отличившись 3 голами и 2 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
