Вандалы перечеркнули маркером изображение Гарначо возле «Олд Траффорд». Вингер «МЮ» ранее согласился перейти в «Челси»

Портрет Алехандро Гарначо возле стадиона «МЮ» подвергся вандализму.

Изображение вингера на плакате возле «Олд Траффорд» несколько раз перечеркнули маркером.

Ранее стало известно , что Гарначо согласовал условия личного контракта с «Челси». Лондонский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере аргентинца – сообщалось , что манкунианцы оценивают игрока в 50 млн евро.

Фото: x.com/FabrizioRomano