Вандалы перечеркнули маркером изображение Гарначо возле «Олд Траффорд». Вингер «МЮ» ранее согласился перейти в «Челси»
Портрет Алехандро Гарначо возле стадиона «МЮ» подвергся вандализму.
Изображение вингера на плакате возле «Олд Траффорд» несколько раз перечеркнули маркером.
Ранее стало известно, что Гарначо согласовал условия личного контракта с «Челси». Лондонский клуб начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере аргентинца – сообщалось, что манкунианцы оценивают игрока в 50 млн евро.
Фото: x.com/FabrizioRomano
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
