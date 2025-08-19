  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов о Максименко: «Всю игру с «Зенитом» выручал, парировал пенальти, но пишут только про гол Соболева – такова вратарская доля. Игра «Спартака» в обороне оставляет желать лучшего, мягко говоря»
11

Кафанов о Максименко: «Всю игру с «Зенитом» выручал, парировал пенальти, но пишут только про гол Соболева – такова вратарская доля. Игра «Спартака» в обороне оставляет желать лучшего, мягко говоря»

Виталий Кафанов считает, что роль Александра Максименко в «Спартаке» недооценена.

Голкипер красно-белых попал в расширенный состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром в сентябре.

– При определении состава сборной по Максименко были сомнения? Все-таки дерби с «Локомотивом» ему не удалось...

– У Саши Максименко действительно сейчас не лучший отрезок в карьере. Но здесь необходимо сказать, что игра «Спартака» в обороне, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

– Как бы оценили тогда его игру в матче с «Зенитом»? Выручал, но гол от Соболева все-таки пропустил в ближний угол...

– Второй пропущенный мяч с «Зенитом»? На протяжении всего матча Саша выручал команду и пенальти в нужный момент парировал, но об этом уже никто вспоминать не захочет. Пишут только про этот гол. К сожалению, такова вратарская доля.

– Можете объяснить ошибки вратаря «Динамо» Лунева на старте сезона? Почти в каждом матче у Андрея были огрехи...

– Когда команда переходит на новую систему игры, ошибки и потери очков неизбежны. Это касается, в частности, и игры вратарей. Новый стиль, новые принципы начала атаки. Все это требует времени, – сказал тренер вратарей сборной России.

А что теперь делать со Станковичем?25945 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Максименко
logoСпартак
logoСборная России по футболу
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoАлександр Соболев
logoАндрей Лунев
logoВиталий Кафанов
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Лейпциг» начал переговоры о трансфере Нкунку. «Челси» оценивает форварда в 50 млн евро
35 минут назад
«Марсель» выставил Рабьо и Роу на трансфер: «Решение принято в связи с неприемлемым поведением в раздевалке после матча с «Ренном»
1627 минут назад
ТВ «Реала» о судействе в матче «Барсы» и «Мальорки»: «Мунуэра сменил имя, но остался собой. Ты можешь сменить имя, дом, женщину, цвет одежды, но не уровень профессионализма»
3936 минут назад
Гвардиола о решении сбрить усы: «Дочь сказала, что они ужасны и мне надо от них избавиться»
3646 минут назад
Фигу о цели «Реала» на сезон: «Победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, как и остальные турниры»
36сегодня, 16:10
Гарначо отказал «Баварии» и хочет только в «Челси». Лондонцы ведут переговоры с «МЮ»
33сегодня, 16:01
Сирене нужен тот, кто будет продвигать наши интерактивные проекты про спорт. Ждем именно вас!
сегодня, 16:00Вакансия
Рэшфорд сравнил Ямаля с Роналдо в плане влияния на игру: «Ламин – самый талантливый из всех молодых футболистов, с которыми я играл»
9сегодня, 15:50
39-летний Акинфеев лидирует в РПЛ по проценту сэйвов – 81. Вратарь ЦСКА отразил 17 из 21 удара
43сегодня, 15:50
Илья Самошников: «Рад стать красно-белым. Вперед, «Спартак»! Один за всех!»
75сегодня, 15:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фостер призвал «МЮ» купить Доннарумму или Мартинеса: «Это просто нужно сделать. Такой игрок определяет разницу между прозябанием в середине таблицы и реальной борьбой за топ-6»
2 минуты назад
«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. У Карпина голкипер должен играть ногами, а Лещук и Лунев с руками дружат не до конца». Тумилович о московском клубе
611 минут назад
«Наполи» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Бельгии Арокодаре после травмы Лукаку. «Генк» оценивает форварда в 20-25 млн евро
318 минут назад
Лепехин о ЦСКА: «Круговой лучший там, сейчас он лучше Сантоса – а сидел бы в «Зените» за спиной бразильца. Кисляк – открытие, я давно не получал такого удовольствия от игрока»
424 минуты назад
«Реал» получит 9 млн евро после перехода его воспитанника Гутьерреса из «Жироны» в «Наполи»
436 минут назад
Сергей Ташуев: «Зенит» играл в субтильный футбол со «Спартаком» – мне не понравилось, много брака. И Семак не объяснил игрокам, как располагаться на поле, это исключительно его недоработка»
10сегодня, 16:03
Сергей Пиняев: «Не буду горевать, если всю жизнь проведу в хорошем клубе России, как «Локомотив». Посмотрим, как жизнь сложится. Может, когда-нибудь попробую свои силы в Европе»
20сегодня, 15:34
Рабьо интересен «Ювентусу» и «Милану». «Марсель» хочет расстаться с хавбеком после стычки с Роу
7сегодня, 15:27
«Ман Сити» отдал Нюпана «Мидлсбро» в аренду на сезон
1сегодня, 15:22Фото
Кирьяков о «Динамо»: «Проиграли только участникам матча за Суперкубок, у которых сыгранные составы. При таких масштабных перестроениях в системе и потерях результаты можно понять»
34сегодня, 15:13