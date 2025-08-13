Мусаев о Мукаилове, сделавшем дубль в ворота «Динамо»: «Уже поздно увидел, что он пошел давать интервью на поле – поскромнее надо быть. Нельзя ему расслабляться»

Мурад Мусаев заявил, что Казбеку Мукаилову следует быть скромнее.

18-летний нападающий сделал дубль в ворота «Динамо » в своей дебютной игре за «Краснодар». В матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «быки» победили со счетом 4:0.

– Насколько сегодня Мукаилов показал свой потенциал?

– Он же не просто так попал сюда. Мы видели, он на летних сборах приезжал к нам, участвовал в одном контрольном матче. Мы смотрим все игры молодежки, видим, что у него есть хорошие задатки. Такой фактурный форвард, но еще много над чем надо работать, нельзя ему расслабляться.

Я уже поздно увидел, что он пошел давать интервью на поле. Надо было его убирать сразу, еще рано. Больше работы, надо поскромнее быть.

– Когда мы можем его увидеть в чемпионате?

– Все возможно. У нас на этой позиции играет Джон Кордоба – лучший игрок чемпионата по праву. Казбек сейчас будет больше с нами тренироваться, проводить больше времени с основным составом. Я думаю, шансы будут, – сказал главный тренер «Краснодара ».