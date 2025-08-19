  • Спортс
  • В «Пари НН» опровергли, что матч с «Оренбургом» пройдет на «Арене Химки»: «Прошу не распространять фэйк. Вы способствуете появлению фишинговых сайтов по продаже билетов»
2

В «Пари НН» опровергли, что матч с «Оренбургом» пройдет на «Арене Химки»: «Прошу не распространять фэйк. Вы способствуете появлению фишинговых сайтов по продаже билетов»

Гендиректор «Пари НН» опроверг слух, что команда сыграет на «Арене Химки».

Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию, опубликованную телеграм-каналом «Mash на спорте», что «Пари НН» проведет матч с «Оренбургом» в Мир РПЛ на «Арене Химки». 

«Это неправда. Прошу не распространять этот фэйк.

Также хочу обратить внимание авторов, которые это пишут. Вы способствуете появлению фишинговых сайтов, где сразу же после таких новостей доверчивые люди начинают покупать билеты на матч. А потом оказывается, что людей обманули, а деньги украдены.

Будьте осторожны с подобной информацией», – написал генеральный директор «Пари НН» в своем телеграм-канале. 

Напомним, домашняя арена нижегородцев находится на ремонте и не может принимать матчи. По этой причине «Пари НН» играл с «Локомотивом» (2:3) в Грозном, с «Краснодаром» (0:3) – в Казани, с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» Махачкала (2:0) – в Саранске.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова
Давид Мелик-Гусейнов
Главные новости
Последние новости
