9

Самошников проходит медосмотр для «Спартака». Подписание контракта планируется сегодня (Иван Карпов)

Илья Самошников завершает переход в «Спартак» из «Локомотива».

27-летний защитник проходит медосмотр, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Планируется, что сегодня футболист подпишет контракт с красно-белыми до 2028 года с опцией продления еще на сезон. 

Как стало известно ранее, зарплата Ильи составит 1,4 млн евро в год. «Локомотив» получит 350 млн рублей и еще 100 млн в виде бонусов.

Самошников в прошлом сезоне провел 24 игры в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

А что теперь делать со Станковичем?18288 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
