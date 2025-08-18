Самошников проходит медосмотр для «Спартака». Подписание контракта планируется сегодня (Иван Карпов)
Илья Самошников завершает переход в «Спартак» из «Локомотива».
27-летний защитник проходит медосмотр, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Планируется, что сегодня футболист подпишет контракт с красно-белыми до 2028 года с опцией продления еще на сезон.
Как стало известно ранее, зарплата Ильи составит 1,4 млн евро в год. «Локомотив» получит 350 млн рублей и еще 100 млн в виде бонусов.
Самошников в прошлом сезоне провел 24 игры в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
