Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)
Илья Самошников прошел медосмотр для «Спартака».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время 27-летний защитник завершит переход из «Локомотива» и подпишет контракт с красно-белыми.
Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы.
Самошников в прошлом сезоне провел 24 игры в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
