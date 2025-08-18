Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)

Илья Самошников прошел медосмотр для «Спартака».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время 27-летний защитник завершит переход из «Локомотива » и подпишет контракт с красно-белыми.

Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы.

Самошников в прошлом сезоне провел 24 игры в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .