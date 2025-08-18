  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)
37

Самошников прошел медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт в ближайшее время. Сумма сделки – 350 млн рублей плюс бонусы («СЭ»)

Илья Самошников прошел медосмотр для «Спартака».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшее время 27-летний защитник завершит переход из «Локомотива» и подпишет контракт с красно-белыми. 

Сумма сделки составит 350 миллионов рублей плюс бонусы. 

Самошников в прошлом сезоне провел 24 игры в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

А что теперь делать со Станковичем?21253 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoИлья Самошников
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Самошников проходит медосмотр для «Спартака». Подписание контракта планируется сегодня (Иван Карпов)
38сегодня, 08:36
«Локомотив» принял предложение «Спартака» по Самошникову. Защитник пройдет медосмотр в начале недели («Чемпионат»)
141вчера, 16:15
«Локомотив» рассматривает Шнапцева из «Пари НН» на замену Самошникову (Sport24)
2115 августа, 16:48
Главные новости
Сын Неймара поддержал футболиста после 0:6 от «Васко»: «Знай, что я всегда буду рядом. Ты больше, чем отличный отец, ты кумир и мое вдохновение. Я люблю тебя всем сердцем»
34 минуты назад
«Нужно убирать Семака! Если «Зенит» хочет весь год издеваться над собой и не видеть футбола, то пусть оставляют». Гурцкая о петербуржцах
714 минут назад
«Рубин» подтвердил арест двоих игроков молодежки по подозрению в изнасиловании: «По итогам расследования клуб дополнительно сообщит о дальнейших действиях в отношении футболистов»
535 минут назад
Алонсо про отказ «Реалу» в переносе матча с «Осасуной»: «Хотелось, чтобы нас поддержали – ради здоровья игроков. У нас было всего 2 недели, но оправданий не ищем»
1148 минут назад
«Наполи» рассматривает аренду Хейлунда после травмы Лукаку. Неаполитанцы связались с «МЮ»
23сегодня, 15:30
Гасилин об удалении Дугласа в матче со «Спартаком»: «Абсолютно неправильное решение, сильно повлиявшее на результат. «Зениту» пришлось перестраиваться»
30сегодня, 15:18
«Бельтран уже отказал российским клубам – «Зениту», ЦСКА, «Спартаку». Аргентинец склоняется к переходу в «Ривер Плейт». Журналист Франки о форварде
27сегодня, 15:07
КДК рассмотрит неприличный жест Талалаева по просьбе «Локомотива». Тренер приглашен на заседание
16сегодня, 14:59
Мостовой о ЦСКА: «Челестини еще недавно никто не знал. Проиграют два матча – и начнут критиковать. Кричали: где Николич? А сейчас даже не вспоминают, ведь играют футболисты»
26сегодня, 14:54
«Ростов» может пригласить Кержакова на пост тренера. Команда Альбы проиграла 6 из 7 матчей в сезоне (Bobsoccer)
46сегодня, 14:41
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Барсы» О’Каллагэн: «Финансовые правила Ла Лиги несправедливы в отношении мультиспортивных клубов. Идеально, чтобы у каждой команды действовал свой регламент»
2 минуты назад
Первая лига. «Торпедо» сыграет с «Уралом»
1616 минут назад
Экс-защитник «МЮ» Байи перешел в «Овьедо», контракт – до лета 2027 года
126 минут назад
Кубок Германии. «Боруссия» в гостях у «Рот-Вайсс», «Майнц» играет с «Динамо» Дрезден
1527 минут назадLive
Кубок Италии. «Удинезе» принимает «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
928 минут назадLive
Федор Смолов подарил цветы маме стримера, которую задел на BetBoom Streamers Battle по CS 2: «Было неуместно упоминать вас во время стрима»
932 минуты назадФото
«Пари НН» – «Динамо» Махачкала. Олусегун и Агаларов в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
138 минут назад
«Тоттенхэм» и Ромеро продлили контракт на 4 года. Аргентинец стал капитаном команды на прошлой неделе
251 минуту назад
Джексон попал в шорт-лист «Астон Виллы», переговоры уже состоялись. Форвард «Челси» заявил о желании уйти из клуба (Флориан Плеттенберг)
1сегодня, 15:29
Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»
7сегодня, 15:20