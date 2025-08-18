«Ман Сити» хочет 25 млн за Эдерсона от «Галатасарая». Переговоры по вратарю продолжаются
«Манчестер Сити» и «Галатасарай» продолжают переговоры по Эдерсону.
Ранее стало известно, что турки сделали «горожанам» первое официальное предложение по голкиперу на сумму около 10 млн евро.
«Манчестер Сити» запросил около 25 млн евро, но клубы пытаются найти соглашение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Бразильский вратарь заинтересован в переходе в «Галатасарай».
Эдерсон играет за «Сити» с сезона-2017/18. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
