«Ман Сити» хочет 25 млн за Эдерсона от «Галатасарая». Переговоры по вратарю продолжаются

«Манчестер Сити» и «Галатасарай» продолжают переговоры по Эдерсону.

Ранее стало известно , что турки сделали «горожанам» первое официальное предложение по голкиперу на сумму около 10 млн евро.

«Манчестер Сити » запросил около 25 млн евро, но клубы пытаются найти соглашение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Бразильский вратарь заинтересован в переходе в «Галатасарай ».

Эдерсон играет за «Сити» с сезона-2017/18. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь .