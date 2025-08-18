  • Спортс
  • Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
15

Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»

В «Динамо» заявили о приверженности клуба российским футболистам.

«Нет ли опасений, что новый формат лимита на легионеров отрицательно повлияет на уровень РПЛ? Уровень чемпионата довольно сложно определить, потому что мы не играем с зарубежными соперниками в официальных соревнованиях. Поэтому вывод может быть только гипотетический или теоретический – а теоретизировать я не буду. 

Новый лимит – это сигнал, на чем всем нам надо сконцентрироваться: на том, чтобы растить российских футболистов и обеспечивать их игровым временем.

Собственно, этим «Динамо» все последнее время активно и успешно занимается – и планирует заниматься впредь», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

А что теперь делать со Станковичем?22140 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
лимит на легионеров
Павел Пивоваров
