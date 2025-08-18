Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
В «Динамо» заявили о приверженности клуба российским футболистам.
«Нет ли опасений, что новый формат лимита на легионеров отрицательно повлияет на уровень РПЛ? Уровень чемпионата довольно сложно определить, потому что мы не играем с зарубежными соперниками в официальных соревнованиях. Поэтому вывод может быть только гипотетический или теоретический – а теоретизировать я не буду.
Новый лимит – это сигнал, на чем всем нам надо сконцентрироваться: на том, чтобы растить российских футболистов и обеспечивать их игровым временем.
Собственно, этим «Динамо» все последнее время активно и успешно занимается – и планирует заниматься впредь», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
