Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»

В «Динамо» считают, что оценивать работу Валерия Карпина еще рано.

Бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 5 очков после 5 туров.

«Если отбросить результат, нравится ли игра, которую ставит Карпин ? Мы все понимаем, что команде и тренерскому штабу необходимо время и чтобы найти полное взаимопонимание, и чтобы наладить игру, и чтобы достичь стабильного результата.

Поэтому сейчас не нужно делать далеко идущих выводов», – сказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров .

«Динамо» Карпина – разочарование