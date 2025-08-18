Гендиректор «Динамо» о работе Карпина: «Сейчас не нужно делать далеко идущих выводов. Команде и тренерам необходимо время, чтобы найти взаимопонимание, наладить игру»
В «Динамо» считают, что оценивать работу Валерия Карпина еще рано.
Бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 5 очков после 5 туров.
«Если отбросить результат, нравится ли игра, которую ставит Карпин? Мы все понимаем, что команде и тренерскому штабу необходимо время и чтобы найти полное взаимопонимание, и чтобы наладить игру, и чтобы достичь стабильного результата.
Поэтому сейчас не нужно делать далеко идущих выводов», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
А что теперь делать со Станковичем?21020 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости