  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»
16

Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»

Владислав Радимов оценил старт карьеры Валерия Карпина в «Динамо».

В 5-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 1:3. «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. 

– Что должно произойти, чтобы «Динамо» стало лучше?

– Вернутся Гладышев и Тюкавин. Тюкавин, говорят, в общей группе тренируется и будет в заявке в следующем матче.

То, что Карпин неудачно начал – это очевидно. Я не понимаю, почему после матча с интервью выходит руководство.

Дмитрий Гафин сказал, что результат неудовлетворительный, первый тайм команда начала отвратительно и место в таблице вызывает негативные эмоции.

– Сегодня я прочитал высказывания Пивоварова. И есть еще Карпин. Три стороны дают интервью, хотя в данной ситуации кто-то один должен за это отвечать.

«Динамо» играло с высокой линии обороны. Это то, что будет строить Карпин. Против ЦСКА это не сработало – нужно было прессинговать. Как теперь строить игру Карпина на следующий матч? Продолжать гнуть ту же точку линию? В команде не хватает быстрых защитников, которые будут убегать за спину. Опускать ниже линию или делать тотальный прессинг? Снова не хватает игроков для этого.

– Вы считаете, у Карпина может получиться в «Динамо»?

– Если бы Карпина подписали на один год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали три года, то вполне может получиться.

Я жду возвращения Тюкавина и Гладышева. Если наладить оборону, если опорные полузащитники не будут друг другу мешать, то шансы есть. 

– Сейчас есть время что-то исправить, но Карпин будет в сборной.

– Это вопрос к руководству. Они знали на что шли, – сказал экс-полузащитник «Зенита» в эфире шоу «Это футбол, брат!».

А что теперь делать со Станковичем?22117 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
logoЦСКА
Это футбол, брат!
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoВладислав Радимов
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
logoКонстантин Тюкавин
Дмитрий Гафин
logoЯрослав Гладышев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
АПЛ стартовала! «Лидс» принимает «Эвертон»
13065 минут назадLive
Чемпионат России. «Пари НН» обыграл в Саранске «Динамо» Махачкала
32808 минут назад
«Спартак» предложил «Галатасараю» 6+2 млн евро за Куэсту. Защитник может подписать контракт с зарплатой 1,5 млн евро (Sport24)
1117 минут назад
Пивоваров об ужесточении лимита: «Сигнал, что нам надо растить российских футболистов, обеспечивать их игровым временем. «Динамо» активно и успешно этим занимается»
1330 минут назад
«Ливерпуль» продал Доука «Борнмуту» за 25 млн фунтов. Мерсисайдцы купили вингера за 600 тысяч в 2022-м
1950 минут назадФото
Кержаков о «Ростове»: «Хотелось бы работать в РПЛ, конечно. У команды есть тренер, как можно о чем-то говорить?»
1251 минуту назад
«Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним
19сегодня, 18:03
Руни о борьбе с расизмом в футболе: «Надо наказывать клубы, снимая очки, штрафуя. Нужна мощная образовательная кампания на всех уровнях – для детей, взрослых, пожилых»
27сегодня, 18:01
«Интер» продал Залевского «Аталанте» за 17 млн евро
23сегодня, 17:44
Руни о расизме в футболе: «Один из игроков «Ди Си Юнайтед» плакал у меня на груди. Люди бросают фразу, в которую, по их мнению, не вкладывают смысла, но она ранит других»
30сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ – над «Махачкалой». Дальше – игра с московским «Динамо»
3 минуты назад
Модрич после 2:0 «Милана» с «Бари» в Кубке: «Мой новый дом. Спасибо болельщикам за теплый прием на «Сан-Сиро»
4 минуты назад
Ла Лига стартовала! «Бетис» в гостях у «Эльче», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
2245 минут назадLive
«Пари НН» обыграл «Динамо» Махачкала – 2:0. Олусегун и Боселли забили, гол Аззи отменили
48 минут назад
«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне – 1:0 с «Уралом». Клуб уволил Кононова 15 августа
18 минут назадВидео
«Рот-Вайсс» – «Боруссия» Дортмунд. Гирасси, Забитцер и Байер в старте. Онлайн-трансляция начнется
519 минут назадLive
Кубок Германии. «Боруссия» в гостях у «Рот-Вайсс», «Майнц» победил «Динамо» Дрезден
1520 минут назадLive
Кубок Италии. «Удинезе» принимает «Каррарезе», «Торино» против «Модены»
925 минут назадLive
Смолов о конфликте со стримером: «Он в самом начале повел себя неуважительно, я вспылил. Мы все обсудили, вопрос закрыт»
629 минут назад
Вингер «Торпедо» Данилин забил «Уралу» прямым ударом с углового
439 минут назадВидео