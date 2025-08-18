Радимов о «Динамо»: «Если бы Карпина подписали на год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали 3 года, то вполне может получиться»

Владислав Радимов оценил старт карьеры Валерия Карпина в «Динамо».

В 5-м туре Мир РПЛ бело-голубые уступили ЦСКА со счетом 1:3. «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

– Что должно произойти, чтобы «Динамо» стало лучше?

– Вернутся Гладышев и Тюкавин . Тюкавин, говорят, в общей группе тренируется и будет в заявке в следующем матче.

То, что Карпин неудачно начал – это очевидно. Я не понимаю, почему после матча с интервью выходит руководство.

– Дмитрий Гафин сказал, что результат неудовлетворительный, первый тайм команда начала отвратительно и место в таблице вызывает негативные эмоции.

– Сегодня я прочитал высказывания Пивоварова. И есть еще Карпин. Три стороны дают интервью, хотя в данной ситуации кто-то один должен за это отвечать.

«Динамо » играло с высокой линии обороны. Это то, что будет строить Карпин. Против ЦСКА это не сработало – нужно было прессинговать. Как теперь строить игру Карпина на следующий матч? Продолжать гнуть ту же точку линию? В команде не хватает быстрых защитников, которые будут убегать за спину. Опускать ниже линию или делать тотальный прессинг? Снова не хватает игроков для этого.

– Вы считаете, у Карпина может получиться в «Динамо»?

– Если бы Карпина подписали на один год, то я бы уже сказал, что его можно убирать. Но если ему дали три года, то вполне может получиться.

Я жду возвращения Тюкавина и Гладышева. Если наладить оборону, если опорные полузащитники не будут друг другу мешать, то шансы есть.

– Сейчас есть время что-то исправить, но Карпин будет в сборной.

– Это вопрос к руководству. Они знали на что шли, – сказал экс-полузащитник «Зенита» в эфире шоу «Это футбол, брат!».