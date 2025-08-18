Гендиректор «Динамо»: «Нас беспокоит игра в атаке и плохая реализация, как и игра команды в целом. Возвращение Тюкавина должно положительно повлиять»
Руководство «Динамо» беспокоит игра команды Валерия Карпина в атаке.
Карпин возглавил бело-голубых этим летом. Вчера «Динамо» дома уступило ЦСКА (1:3). После 5 туров команда набрала 5 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице при разнице голов 11:7.
«Нас беспокоит игра «Динамо» в атаке и плохая реализация моментов. Как и игра команды в целом.
Но моментами мы видим позитивные стороны в действиях команды. Возвращение Тюкавина должно повлиять положительно на игру «Динамо», – сказал генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров.
В марте Константин Тюкавин получил разрыв крестообразной связки колена. Форвард должен вернуться на поле в сентябре.
А что теперь делать со Станковичем?19134 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости